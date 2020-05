Nel Napoletano la pizza solidale dello chef Valentino: a domicilio gratis per 200 bisognosi

LEGGI ANCHE

Con l'avvio del delivery nel Nolano la ristorazione scende in campo per la solidarietà. A pochi giorni dall'inizio della fase 2, giovane chef originario di Marigliano e titolare del Bertie's Bistrot di Nola, ha deciso di sostenere i più bisognosi. Come? Consegnando 200 voucher a don(nella foto), vicario del vescovo di Nola, che procederà con l'individuazione dei nuclei familiari in difficoltà. Nonostante la ripresa sia stata dura dopo la chiusura, il locale cerca ora di rimettersi in moto, inserendo di volta in volta nel menù nuovi piatti. Con l'emergenza Covid-19 i gusti delle pizze hanno un numero ridotto «per ottimizzare le risorse e offrire al cliente prodotti sempre freschi e genuini venendo incontro anche alle spese - spiega Buonincontri - Accanto alle pizze si sta studiando un menù gastronomico specifico da asporto o in delivery». Anche in questo caso la scelta dei piatti sarà ponderata limitandosi a un paio di portate giornaliere adattabili alla formula della consegna a casa. Eppure sul futuro lo chef è ottimista: «La pandemia ha stravolto molti standard che prima erano ben definiti. Per noi ristoratori sarà necessario pensare a un nuovo modo di vivere il locale, garantendo la giusta privacy senza far perdere la gioia della convivialità, in totale sicurezza. L'estate alle porte favorirà serate all'aperto, con la formula dell'aperitivo con cocktail, ma già si lavora all'inverno studiando un apposito piano di organizzazione interna degli spazi». Senza dimenticare che «questa crisi ha generato disoccupazione soprattutto giovanile. Mi auguro di poter al più presto riprendere il piano assunzione già in essere con nuovo personale così da favorire i giovani della nostra terra», conclude.Quando ha riaperto il locale dopo l'emergenza, il suo primo pensiero è stato quello di «aiutare i meno fortunati». Così ha deciso di destinare col delivery pizze gratis ai poveri. Duecento ticket messi a disposizione dei meno abbientigià da alcuni giorni. «Non è un gesto di generosità - precisa il ristoratore - piuttosto un dovere morale nei confronti di quanti non possono permettersi neanche una pizza. Questa emergenza ci ha messo in ginocchio, ma non per questo dobbiamo privarci di coraggio e umanità. In questi due mesi - aggiunge - tanti sono stati gli attestati di stima e vicinanza dei clienti diventati nel corso degli anni parte integrante della famiglia del Bertie's. Il mio pensiero va a loro, ma anche a quanti in questo momento non possono gioire della riapertura di pub, bar e pizzerie perché impossibilitati a fare un ordine». Per l'iniziativa lo chef ha chiesto aiuto alla Diocesi e alla Caritas che ha individuato le famiglie disagiate del territorio.