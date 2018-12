CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 28 Dicembre 2018, 22:57 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2018 23:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto confermato, sarà Amii Stewart la star del concertone di piazza del Plebiscito. L’ultima notte dell’anno sarà all’insegna della disco music e non solo nella piazza simbolo della città ma anche sul lungomare. Il format - ideato dal fratello del sindaco Luigi de Magistris Claudio nel 2013, oggi de Magistris junior è molto defilato - non cambia e per il sesto anno consecutivo la festa sarà doppia: il brindisi al Plebiscito e il resto della notte sul lungomare, dove a partire dall’1,30 ci sarà lo spettacolo dei fuochi pirotecnici e 4 palchi con musiche a tema e musica live. Uno spettacolo no stop che inizierà intorno alle 21,30 per finire all’alba del nuovo anno.Non è stato facile mettere in piedi lo spettacolo di fine anno, solo dal 13 dicembre il Comune ha emanato il bando. A ricordarlo è l’assessore Nino Daniele, che ci ha scherzato pure su: «Abbiamo raschiato il fondo di tutti i cassetti del Comune per trovare le risorse, ma da Napoli quest’anno, visto quello che sta accadendo altrove, partirà un messaggio di unità fatto di tanti colori».