Spaccio di droga a Poggioreale, carabinieri arrestano pusher 20enne

I carabinieri della stazione di Napoli Poggioreale hanno arrestato per spaccio di stupefacenti Enzo Donzetti, classe 2001 del quartiere Vasto e già noto alle forze dell’ordine. Era in via Taddeo da Sessa, nei pressi dei parcheggi sotterranei del Centro direzionale di Napoli, quando è stato sorpreso a cedere una dose di marijuana ad un cliente di passaggio. Bloccato prima che potesse fuggire, Donzetti è finito in manette. Nella sua auto 4 dosi di cocaina e altre 3 bustine di marijuana. E’ ora ai domiciliari in attesa di giudizio.