Napoli, Policlinico Federico II Covid free: dimessi anche gli ultimi pazienti

Gli ultimi due pazienti hanno lasciato la rianimazione del Policlinico di via Pansini (Federico II) venerdì sera, uno era anche negativizzato; da allora il Policlinico collinare è diventato Covid free. «È finita anche per noi» hanno detto nella loro chat medici e dirigenti del gruppo guidato da Giuseppe Servillo, ordinario della disciplina. Attualmente in tutto il policlinico collinare ci sono solo 8 pazienti in Malattie infettive ma le...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati