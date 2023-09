Napoli: controlli a Coroglio e Nisida, ​ritrovato uno scooter rubato

Ieri, gli agenti del Commissariato Bagnoli, i militari dell’Arma dei Carabinieri, i finanzieri del Comando Provinciale Napoli e le Unità Cinofile della Guardia di Finanza, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Bagnoli, in particolare a Coroglio e Nisida.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 95 persone, di cui 12 con precedenti di polizia e due denunciate per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, controllato 99 veicoli e 5 esercizi commerciali, contestato 7 violazioni del Codice della Strada per mancata revisione periodica, mancata copertura assicurativa, per guida con patente di categoria diversa e mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida ed altresì rinvenuto uno scooter provento di furto che è stato riconsegnato al legittimo proprietario.