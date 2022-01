Napoli, poliziotto in borghese blocca un rapinatore in fuga

Un agente della squadra mobile, libero dal servizio, nel transitare in via Marina nei pressi del varco Pisacane, a Napoli, ha notato due centauri in sella a uno scooter con i volti completamente travisati e un ragazzo che li stava inseguendo a piedi, chiedendo aiuto. Quindi, il poliziotto li ha rincorsi e, a quel punto, il passeggero del motorino, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, è scivolato a terra ed è stato bloccato con l'aiuto degli agenti dell’Ufficio prevenzione generale.

Il 36enne è stato trovato in possesso di una pistola priva di tappo rosso e di una borsa, restituita alla vittima del colpo, una donna che, nel frattempo, ha raggiunto le forze dell'ordine e raccontato che, sotto la minaccia dell'arma, era stata costretta a consegnarla in un bar in piazzale Immacolatella Nuova.