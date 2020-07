Aggrediva e minacciava la madre per futili motivi, e ieri sera aveva addirittura appiccato il fuoco nell' abitazione della madre, in via Sambuco, nel quartiere Ponticelli. L' uomo, D.B,, 30 anni, già denunciato in passato, è stato bloccato ieri sera dai poliziotti del Commissariati Ponticelli, San Giovanni-Barra e dell' Ufficio Prevenzione Generale, dopo una segnalazione dell' incendio in corso.

LEGGI ANCHE Droga per la movida di Ischia: arrestato 39enne, denunciata l'amica

Gli agenti, che hanno fatto intervenire i Vigili del Fuoco, hanno trovato un uomo all' interno dell' edificio che ha tentato di allontanarsi, ma è stato bloccato dopo una colluttazione. Poco dopo è sopraggiunta la proprietaria dell'abitazione, che ha raccontato alla Polizia di essere vittima dei comportamenti violenti del figlio che, già in altre occasioni, l'aveva aggredita per futili motivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA