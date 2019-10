CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 18 Ottobre 2019, 07:52

È dura a Napoli la vita senza cash. Mentre a Palazzo Chigi si mette a punto un superbonus per chi paga con carta o bancomat e si inaugura il piano «Italia Cashless» per incentivare l'uso del pos contro l'evasione fiscale, all'ombra del Vesuvio la realtà della strada e dei commercianti è lontana dalla moneta elettronica. In ogni quartiere, dal più «popolare» al più «chic», una giornata senza contanti in tasca è lastricata di ostacoli e privazioni. Dal caffè al biglietto per la metro, dallo street food - pizza fritta o «a portafoglio» che sia - ai parchimetri delle strisce blu: sono tante ed essenziali le attività off limits per chi è munito di sola card bancaria. E ai disagi si aggiunge il malumore di numerosi commercianti, ambulanti e non, debilitati dalla crisi e infastiditi dalle commissioni sulle transazioni virtuali: «Se devo pagare commissioni anche su un acquisto da 1 euro allarga le braccia, come molti, Luigi Del Sole, pescivendolo della Pignasecca andare avanti per me diventa molto complicato: un chilo di alici costa pochi euro, per venderlo col pos dovrei quasi raddoppiare il prezzo al cliente per pagare le banche. Se si abolissero le commissioni il discorso sarebbe diverso».