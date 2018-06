Domenica 24 Giugno 2018, 14:56 - Ultimo aggiornamento: 24-06-2018 14:56

Per la prima volta un paziente viene trasportato di urgenza all’ospedale del mare in elicottero per un atterraggio salvavita. P.A.proveniente dalla penisola Sorrentina colpito da infarto miocardico acuto è stato sottoposto ad angioplastica di salvataggio dalla equipe di cardiologia diretta dal dott Bernardino Tuccillo. Si è così riusciti in breve tempo a garantire il miglior trattamento possibile confermando la efficienza della rete ima della regione Campania.