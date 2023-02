Napoli, promettevano fondi europei ma era una truffa: sequestrati conti bancari

Promettevano fondi dall'Europa, ma era una truffa. Nella trappola è caduto un imprenditore campano a cui era stata offerta la possibilità di accedere a finanziamenti agevolati presso la Banca europea degli investimenti, grazie alla asserita mediazione di una società con sede in Irlanda. Il valore complessivo dell'affare doveva ammontare a 36,9 milioni di euro.

Le indagini, svolte anche all'estero attraverso strumenti di cooperazione internazionale, hanno consentito di rilevare che dai conti correnti della vittima sono stati effettuati bonifici in favore degli indagati e di una società con sede in Irlanda, per l'importo complessivo di circa 450mila euro, accreditati presso conti correnti bancari accesi in Lituania e nella Repubblica d'Irlanda. Le verifiche hanno portato a constatare anche che parte dei proventi illeciti, derivanti dal delitto di truffa aggravata, sono stati investiti in società finanziarie operative in Italia e in Gran Bretagna. Allo stato, le investigazioni svolte hanno permesso di sottoporre a sequestro, tra l'altro, documentazione bancaria, carte di credito e di debito afferenti conti correnti accesi presso istituti di credito italiani ed esteri, nonché documentazione attinente richieste di finanziamenti nazionali ed europei.