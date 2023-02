Avellino, bonifico fatto ma la merce non c'è: raffica di truffe online in provincia

Raffica di truffe sul web in provincia di Avellino. Le ultime in ordine di tempo a Montella dove una giovane ha versato 400 euro su una carta prepagata per l'acquisto di una consolle offerta su un sito web. L'attesa di ricevere a casa l'ottimo affare appena concluso si è rivelata inutile: un attimo dopo aver ricevuto l'accredito, il venditore è sparito. Le indagini dei carabinieri, a cui la vittima ha denunciato la truffa, hanno identificato e denunciato un 35enne della provincia di Caserta. Per truffa è stato anche denunciato un 60enne della provincia di Cosenza a cui si era rivolto un acquirente di Chiusano San Domenico attratto dall'offerta pubblicata su un sito on line di pellet per riscaldamento. Ha effettuato un bonifico bancario di cento euro, senza ricevere la merce.