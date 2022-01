Napoli, protesta dei disoccupati contro delibera comune: «Tamponi e mascherine gratuiti per i senza reddito»

Disoccupati in piazza a Napoli per contestare la delibera del comune che prevede tamponi gratis per giunta, consiglieri e dipendenti comunali. «Da mesi - ha spiegato Eddy Sorge portavoce dei disoccupati - stiamo chiedendo alle istituzioni di mettere in condizione le famiglie senza reddito di affrontare questa crisi pandemica avendo a disposizione gratuitamente tamponi e mascherine.

La risposta è tutta in questa delibera decisa da amministratori che, chiusi nel palazzo, si mostrano del tutto scollegati con la realtà e che anziché trovare adeguate risposte alle nostre legittime richieste occupazionali trovano il modo di allargare ancora di più il gap tra chi ha una busta paga garantita e chi come noi è sempre di più schiacciato dalla precarietà».

I disoccupati del «Movimento 7 novembre» hanno raggiunto l'ingresso della sede del Consiglio comunale in via Verdi dove, oltre a ribadire la necessita di poter accedere gratuitamente a tamponi e mascherine, hanno chiesto la convocazione di incontro per attivare iniziative di risposta alla loro vertenza lavorativa.