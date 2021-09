Napoli, De Luca incontra i dirigenti scolastici: all'esterno è protesta no Green Pass

Un gruppo di circa 200 no green pass aderenti a varie sigle sta manifestando all'esterno dell'auditorium al Centro Direzionale di Napoli dove il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sta incontrando i dirigenti scolastici della regione in vista delle novità legate al Covid per l'inizio del nuovo anno. I manifestanti scandiscono slogan ed espongono cartelli.

«Green pass uguale nazismo, Basta col terrorismo di Stato», alcune delle scritte. Si ricorda anche Giuseppe De Donno, il medico di Mantova che aveva applicato la terapia col plasma iperimmune per combattere il Covid, morto suicida a luglio. «In un Paese civile gli avrebbero dato il Nobel per la medicina», spiegano i promotori della manifestazione. In un manifesto ritoccato le facce di Draghi e Speranza sono state sovrapposte sui corpi di Hitler e di Mussolini mentre alle spalle si vede il Presidente della Repubblica, Mattarella. Il titolo scelto: 'i nuovi nazi-fascistì.