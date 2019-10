Napoli, protesta contro il degrado a Soccavo: «Siamo abbandonati a noi stessi»

Cresce il malcontento tra i cittadini di Soccavo che – attraverso i social – hanno deciso di unirsi per contrastare il degrado. Denunciano l'abbandono di strade e piazze diventate discariche a cielo aperto. Cumuli di rifiuti che frequentemente si formano agli angoli dei marciapiedi. Aree verdi inesistenti e trasporti “intermittenti”. Una serie di mancanze e disservizi che hanno generato rabbia ed insoddisfazione.

«Siamo al centro di via dell'Epomeo – affermano Paolo e Antonio – strada simbolo di questo degrado. Una via commerciale tra le più importanti della città che oggi rappresenta una sconfitta per tutti. Qui chiunque fa quello che vuole e l'immondizia viene accatastata ad ogni ora del giorno e della notte, allontanando turisti e residenti».

Proprio gli abitanti del posto, per evitare ulteriori difficoltà, hanno deciso di prendereper darsi da fare. Più volte nel corso delle scorse settimane gruppi ed associazioni come quello di “volontariato delle periferie”, hanno ripulito piazze e giardini.

«Abbiamo deciso di fare da soli – concludono – perchè non avevamo altra scelta. Gli spazzini ed i mezzi dell'Asia sono un miraggio ed anche chiamandoli non siamo sicuri del loro intervento. Le scuole sono circondate dai rifiuti e questo è inaccettabile. Siamo costretti a fare lo slalom tra i rifiuti con i nostri figli che ormai stanno crescendo accanto a discariche sempre più grandi e pericolose. Vogliamo incontrare il sindaco perchè non possiamo più vivere in queste condizioni».

