Punta la pistola contro i poliziotti: arrestato 19enne in via Salvator Rosa

Venerdì 16 Marzo 2018, 20:18 - Ultimo aggiornamento: 16-03-2018 20:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonio Romeo, 19enne napoletano, è stato arrestato dagli agenti dei falchi della Squadra Mobile di Napoli per il reato di resistenza aggravata a pubblico ufficiale.In via Salvator Rosa, i poliziotti hanno incrociato uno scooter con due giovani a bordo, che, alla vista della polizia, tentavano di eludere il controllo. Il conducente ha finto in un primo momento di rallentare per poi invertire la marcia e scappare, innescando così un inseguimento da parte della polizia. I fuggitivi sono stati raggiunti e poco dopo bloccati.Pochi secondi prima il passeggero si era girato, estraendo una pistola dalla cintola e puntandola verso i poliziotti. Uno dei poliziotti ha bloccato e disarmato il passeggero armato, mentre il conducente, sempre alla guida dello scooter, ha iniziato a sferrare calci all’altro poliziotto che lo aveva preso per un braccio, riuscendo a divincolarsi e a scappare fino a far perdere le proprie tracce.Il 19enne è stato trovato in possesso di due paia di guanti in lattice e di una pistola risultata giocattolo, riproduzione autentica della Pistola Modello Lady K calibro 8 mm K Italy, privata del tappo rosso.La pistola giocattolo e i guanti in lattice sono stati sequestrati. Il giovane è stato arrestato.