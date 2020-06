Napoli: imbrattano con vernice nera il muro ​della Questura, fermati ai Quartieri

Questa notte - intorno alle 4:30 - in Via Sant’Anna di Palazzo, i carabinieri della stazione di Napoli quartieri Spagnoli, nell'ambito di uno dei servizi notturni di controllo del territorio disposti dal Comando provinciale di Napoli, hanno fermato 3 persone a bordo di un'utilitaria. Uno dei 3 aveva le mani sporche di vernice nera e nel cofano nascondeva guanti in lattice, un rullo sporco di vernice nera fresca, due bottiglie di vernice nera, bombolette di vernice spray e un manganello telescopico. Durante il controllo i militari hanno ricevuto segnalazione dalla centrale operativa 112 relativa ad una scritta rinvenuta su una delle pareti esterne della Questura: "Fuck Repression". Indagini in corso per verificare se le tre persone fermate siano riconducibili all'imbrattamento segnalato. Al momento non risulta che i tre siano legati a centri sociali. Ultimo aggiornamento: 14:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA