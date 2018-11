«Noi candidati bocciati al concorsone di Napoli: non siamo stupidi, quei quesiti erano assurdi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 18 Novembre 2018, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 18-11-2018 08:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Domande assurde e contorte, ma la cosa che ha giocato di più a sfavore è stato il tempo: troppo pochi 40 minuti per 60 domande, in alcuni casi lunghe 3 righi. Avevamo tutti la laurea con 110 e lode, non siamo degli stupidi. È assurdo fare una selezione del genere per un contratto di un anno, per un lavoro peraltro difficile, a contatto ogni giorno con famiglie multiproblematiche, per 36 ore alla settimana a tempo pieno. Hanno inventato questo test per tagliare i candidati, ma alla fine a cosa è servito se li hanno eliminati tutti e non hanno preso ciò che serviva?». È un fiume in piena Giovanna Esposito una delle candidate al concorsone del Comune di Napoli per 169 unità, tra assistenti sociali, amministrativi, educatori, informatici e psicologi, rientrata tra i 1700 ammessi ai test nel profilo di educatore. Una laurea magistrale mentre per l'accesso al concorso bastava la triennale - e tanti anni di esperienza sul campo non le sono bastati, però, per superare le prove. Su 166 candidati educatori presentatisi il giorno dell'esame per i 50 posti a bando, gli idonei sono stati solo 12. Mentre sono rimasti vacanti 38 posti.«Molto delusa e confusa. Ero convinta di aver dato le risposte giuste, ma non posso verificare, perché non è mai stata pubblicata la graduatoria integrale, con chi è rimasto fuori. Hanno detto che i non idonei non sono stati inseriti per motivi di privacy. Se volessi sapere il mio punteggio dovrei fare un accesso agli atti».