Napoli, raid alla Farmacia Manzoni: bottino da 40mila euro

Raid notturno alla Farmacia Manzoni di Posillipo, ad angolo con via Caravaggio. I malviventi hanno scassinato la saracinesca e, in pochi minuti, sono riusciti a portar via le due casse automatiche con all'interno migliaia di euro in contanti. Danno importante per la farmacia già solo per il valore delle due casse automatiche asportate. Puntavano ai soldi i criminali.



I malviventi sono riusciti anche a scassinare e disattivare gli impianti degli allarmi. Il segnale che si tratta di batterie esperte, professionisti del furto con scasso.

Immediato l'intervento della polizia che ora sta visionando le immagini delle telecamere della zona per dare un volto alla banda.

«Il danno - spiega il titolare Massimo Petrone - è stato importante, ma voglio ringraziare le forze di polizia per essere immediatamente intervenute con la consueta tempestività e professionalità. Noi non possiamo far altro che andare avanti dimenticando questa brutta storia».