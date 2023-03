Napoli, 17enne armato di penna-pistola ​rapina una coppia in via Toledo: arrestato

Nell'istituto penale minorile dove si trova - perché indagato come il presunto autore di due rapine e un furto con strappo di orologi di valore nonché una tentata rapina, avvenute tra i mesi di luglio e di ottobre del 2022 - nella mattinata di oggi gli agenti della squadra mobile di Napoli hanno notificato a un 17enne un'ordinanza di custodia cautelare.

È indiziato di aver commesso, nella notte del 25 novembre scorso, una rapina ai danni di una coppia di ragazzi che passeggiavano nella centralissima via Toledo, asportando un orologio e una collana per un valore complessivo di circa 2.000 euro, insieme ad altri malviventi. i componenti della banda erano mascherati e usarono più armi, in particolare un fucile a canne mozze e un'arma monocolpo di tipo artigianale, nota come “pen gun”, di provenienza clandestina.

Le attività investigative, coordinate dalla locale Procura per i Minorenni, sono state svolte mediante l'analisi e il confronto delle immagini estratte dai sistemi di videosorveglianza ubicati in loco dalle quali si sono notate le fasi preparatorie della rapina - travisamento e scambio degli abiti e delle scarpe tra i vari protagonisti - e quelle della commissione dell'evento. Per sfuggire al precedente arresto il 17enne si era anche reso latitante venendo poi rintracciato dagli investigatori il 26 dicembre scorso presso un'abitazione ubicata in zona Quartieri Spagnoli.