Napoli, tre rapine a mano armata in pochi minuti: «Criminalità fuori controllo»

Notte di terrore e violenza nel cuore del Vomero. Tre rapine a mano armata in 5 minuti, sotto gli occhi delle telecamere e incuranti anche dei cittadini che hanno ripreso con i telefonini: tre banditi con pistole in pugno assaltano prima un noto pub in viale Michelangelo, puntando le armi in faccia ai dipendenti e in pochi secondi rubato l’incasso di 2000 euro; poi in un altro locale a piazza Bernini e sempre i tre criminali, prima di darsi alla fuga, rapinano una coppia in auto al viale Raffaello facendo perdere le loro tracce.

«Non c’è solo il virus del Covid – ha dichiarato l’avvocato Angelo Pisani di “Noi Consumatori”. L’altro vero pericolo ed emergenza sono gli effetti della pandemia, la violenza e l’aumento della criminalità. Ormai è un far west. La gente ha paura di uscire, le istituzioni si impegnino a difendere i cittadini da una criminalità impazzita. Le vittime delle rapine sono pronte a costituirsi parte civile appena le forze dell’ordine assicureranno alla giustizia quest’altra banda di criminali».

«Stiamo assistendo a una deriva totale di violenza in tutti i quartieri della città con l’utilizzo sempre più preoccupante di armi da fuoco. L’incolumità dei dipendenti dei locali e degli stessi clienti è sempre più a rischio. Contro questa avanzata criminale servono risposte immediate e concrete da parte delle forze dell’ordine. Tolleranza zero contro i criminali». Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, e del consigliere della V Municipalità Rino Nasti.