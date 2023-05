Napoli, riacquista la vista a 102 anni grazie all'intervento alla cataratta

Riacquista la vista a 102 anni grazie a un delicato intervento alla cataratta.

La storia di Emmanuela, madre di tre figli e nonna di due nipoti, arriva da Napoli dove la donna si è sottoposta, presso la Clinica Mediterranea, ad un intervento ritenuto molto rischioso per via dell'età e della situazione generale dell'occhio.

L'operazione è stata eseguita con successo dall'equipe guidata dal dottor Vincenzo Orfeo, specialista in Oftalmologia, responsabile dell'Unità Operativa di Oculistica della Clinica Mediterranea di Napoli e professore a contratto presso l'Università di Trieste.

«È stato un intervento complicato - racconta il professor Orfeo - ma la disponibilità della paziente e la sua voglia di riacquistare la vista persa ormai da anni hanno giocato un ruolo importante nella riuscita dell'operazione».

Emmanuela aveva due desideri: rivedere figli e nipoti, ma anche poter ricominciare a leggere, la sua grande passione.

Con una cataratta bilaterale, però, a stento riusciva a percepire la luce e intravedere le sagome.

Così, nonostante i suoi 102 anni, ha chiesto se fosse possibile tentare un intervento.

L'operazione ha previsto l'introduzione di una mini sonda all'interno dell'occhio attraverso un taglio di 2 millimetri, che serve a suddividere e asportare la parte «dura» del cristallino che impedisce la vista, preservando la cornea e muovendosi in uno spazio di 3 millimetri.

«Normalmente questa è un'operazione a rischio molto basso - spiega Vincenzo Orfeo - ma in questo caso potevano esserci problematiche per le strutture circostanti e per la cornea in particolare. La grande voglia della signora Emmanuela ci ha fatto superare ogni dubbio e la gioia della paziente quando ha riacquistato la vista ci ha ripagati completamente».

Nei prossimi mesi, la signora Emmanuela si sottoporrà all'intervento anche al secondo occhio, così da poter ricominciare a svolgere in autonomia una serie di attività e a riassaporare quotidianamente l'emozione di leggere.