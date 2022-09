Rimossi i paletti abusivi ai Quartieri Spagnoli: 114 ostacoli alla circolazione, tutti in metallo, 6 “new jersey” in plastica, più 13 fioriere, 6 reti, una transenna, un cassone e 2 tavoli in ferro abusivamente installati per creare dei parcheggi "privati". A intervenire i poliziotti di Napoli che hanno anche contestato 45 violazioni del codice della strada per divieto di sosta.