Napoli, anziana scomparsa ritrovata davanti al carcere di Poggioreale: non ricordava nulla

Hanno notato una donna in stato confusionale e, dopo i controlli, hanno scoperto che si trattava di una signora anziana per la quale la famiglia aveva presentato una denuncia di scomparsa.

E' accaduto a Napoli e a ritrovarla sono stati due agenti della polizia Penitenziaria in servizio di pattuglia all'esterno della Casa Circondariale di Napoli Poggioreale.

La donna, alle loro domande, ha detto di non ricordarsi nulla. Così sono scattati controlli e attraverso gli operatori della sala operativa del 112, è stata accertata l'esistenza di una denuncia di scomparsa della donna, rende noto Marianna Argenio, vicesegretario regionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.

«Il Sappe esprime il proprio apprezzamento per l'operato svolto dagli agenti della polizia penitenziaria e auspica che venga riconosciuta loro un'adeguata ricompensa per l'elevato spirito di professionalità e senso civico", sottolinea la sindacalista. "E' dunque grazie all'acume, all'attenzione ed al pronto intervento dei nostri colleghi di Poggioreale che si è potuto tempestivamente intervenire in una situazione a potenziale rischio e per questo auspichiamo che sia loro riconosciuta una adeguata ricompensa», aggiunge anche Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe.