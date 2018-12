CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 19 Dicembre 2018, 08:25

Con l'anno nuovo saranno completati i lavori alla Riviera di Chiaia. Parte a gennaio il nuovo piano traffico necessario a consentire il completamento dei lavori di restyling delle aree di superficie della stazione Arco Mirelli della Linea 6 e di piazza della Repubblica. Il Comune ha dato l'ok all'ultima fase ed è tutto pronto per il rush finale. I lavori, a traffico aperto e divisi in più fasi, dureranno fino a dopo l'estate. Saranno sospesi solo per le Universiadi. Sarà rifatto il manto d'asfalto e rimessi a nuovo i marciapiedi, con il ripristino definitivo dei sottoservizi (fogne e acquedotto), preventivamente spostati per consentire la realizzazione della stazione, e la sistemazione dei binari del tram. Il dispositivo approvato prevede in ogni singola fase esecutiva il mantenimento di due corsie di transito lungo via Riviera di Chiaia in direzione piazza Vittoriapiazza della Repubblica ed il restringimento della attuale corsia preferenziale ad una sola corsia, nel tratto prospiciente il cantiere (circa 100 metri). Ma i commercianti e i residenti insorgono: «Scoppierà il caos. Non ne possiamo più. Conviviamo da dieci anni con i cantieri. Il commercio è in ginocchio».