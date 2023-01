Napoli, furto nel negozio al Vomero: denunciate due sedicenni

Rubano articoli per 655 euro. Due 16enni napoletane sono state denunciate per furto aggravato e affidate ai genitori. Le minori, secondo quanto accertato dai poliziotti del commissariato Vomero, hanno infilato la merce nei loro zaini per poi cercare di uscire dal negozio.

Le barriere antitaccheggio hanno però fatto scattare l'allarme sonoro e un addetto all'accoglienza dell'attività commerciale le ha fermate. Giunti sul posto, gli agenti hanno esaminato gli articoli rubati constatando che erano stati danneggiati. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio.