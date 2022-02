Napoli: scavi abusivi per realizzare un garage, chiesa del '600 a rischio crollo. Interviene la Procura

Non è servito a nulla aprire un fascicolo e mettere i sigilli a un’opera completamente abusiva. Non è servito a nulla, imporre di riportare le condizioni del territorio al punto di partenza, per evitare di provocare danni irreversibili su una intera fetta di centro storico. Già, perché chi ha costruito un garage abusivo sotterraneo, nelle viscere di via Duomo, non si è preoccupato del pericolo provocato a uno dei complessi monumentali di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati