Napoli, crolla la chiesa del Rosariello a piazza Cavour: ​traffico paralizzato, gente in strada

Crollato un palazzo nelle prime ore del mattino in via Stella, ad angolo con piazza Cavour. Il crollo, secondo le prime testimonianze, è avvenuto intorno alle 7.30. A cedere è stato il solaio di un vano compreso tra la chiesa del Rosariello alle Pigne e alcuni locali abbandonati della scuola Froebeliano.

Nessun ferito per fortuna. Tanta la paura tra commercianti e mamme che passavano per portare i figli nelle scuole del quartiere. Sotto le macerie è finito soltanto uno scooter parcheggiato.

Sul posto fin da stamattina i vigili del fuoco della squadra orientale, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale della questura, i carabinieri della stazione Stella e la polizia municipale. Sono in corso rilievi e verifiche della Protezione civile e dei vigili del fuoco per accertare che non vi siano feriti sotto le macerie.

Ultimo aggiornamento: 09:44

