Scippo tra la folla a via dell'Epomeo, 19enne africano inseguito e arrestato

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per tentata rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale Kelvin Nakanaki, 19enne di origini gambiane.



Il giovane ha aggredito una 26enne che passeggiava in via dell’Epomeo. Ha provato a portarle via la borsa ma le urla della donna hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti che hanno allertato il 112.



I militari, intervenuti immediatamente, hanno bloccato e arrestato l’uomo dopo una breve colluttazione.



La giovane, poi medicata, ha riportato lievi lesioni. Nakanaki è stato rinchiuso nel carcere di Poggioreale © RIPRODUZIONE RISERVATA