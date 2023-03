Napoli, scontri tra disoccupati e polizia davanti alla sede del consiglio comunale

Scontri tra disoccupati e forze dell'ordine a Napoli, davanti la sede del Consiglio comunale, in via Verdi.

In mattinata una delegazione di senza lavoro si era recata in prefettura dove, secondo quanto riferiscono i manifestanti, sarebbe stato comunicato che i corsi di formazione ed i progetti di inserimento al lavoro che li vedevano coinvolti sono stati congelati. Usciti dalla prefettura, i disoccupati si sono diretti in corteo verso la sede di Palazzo San Giacomo, dove si trova l'amministrazione comunale, ma, a qualche centinaio di metri, sono venuti a contatto con uno sbarramento di forze dell'ordine che, come appare anche in qualche video, li ha allontanati.

Un manifestante sarebbe stato portato in questura ora presidiatà dagli stessi disoccupati e con l'ingresso controllato da agenti in assetto antisommossa.