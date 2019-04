Napoli, la scoperta dopo l'incendio nelle Vele: abitate le case sgomberate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 21 Aprile 2019, 10:30

Doveva essere già un cantiere, invece venerdì sera, quando le fiamme sono divampate, diverse famiglie che ancora abitano nella Vela Verde sono scese in strada per evitare il fuoco e il fumo che avvolgeva gli appartamenti ancora occupati. L'incendio è scoppiato tra l'ottavo e il nono piano, probabilmente a prendere fuoco sono stati i rifiuti accumulati lungo i ballatoi abbandonati, ma i vigili, che sono arrivati sul posto con un'autobotte e sono riusciti a domare le fiamme prima che arrivassero ai piani abitati, continuano a indagare sulla vicenda. I vigili dell'antiabusivismo guidati dal capitano Gaetano Vassallo, dal canto loro, hanno chiuso l'area con una rete per evitare possibili incidenti.