Napoli, girano armati e rubano uno scooter. Denunciati due sedicenni

Sono state minacciate con una pistola e poi gli è stato rubato il motorino da due sedicenni. É accaduto stanotte a due persone che si trovavano in piazza Gabriele D'Annunzio, a Napoli. Poco dopo, sul posto sono passati i poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale, impegnati nel servizio di controllo del territorio, e le due vittime hanno potuto segnalare l'accaduto agli agenti. In breve tempo i poliziotti, grazie alle descrizioni fornite e con il supporto di una pattuglia del Commissariato San Paolo, hanno rintracciato in via Marconi i due sedicenni mentre spingevano lo scooter rapinato poco prima. Gli adolescenti, alla vista dei poliziotti, si sono dati alla fuga ma sono stati raggiunti e bloccati. Uno dei due ha precedenti di polizia. Entrambi sono stati denunciati per rapina aggravata e il giovane incensurato è stato anche denunciato per porto di armi poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico.