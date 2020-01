Il centro commerciale cinese all'ingrosso è abusivo: maxi sequestro a Napoli

La polizia locale di Napoli ha sequestrato la sede del centro commerciale all'ingrosso «The New Maxhao» di via Emanuele Gianturco, di proprietà della Immobiliare MariaRosaria srl, al termine di indagini della V sezione della Procura di Napoli, coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Amato. Lo rende noto un comunicato a firma del procuratore di Napoli Giovanni Melillo e del procuratore aggiunto Sergio Amato.

Gli inquirenti ipotizzano i reati di edificazione e lottizzazione abusiva concretizzatisi, secondo quanto emerso dalle indagini, tra gennaio e ottobre 2018. Per i locali a cui sono stati apposti i sigilli, è stata anche disposta la chiusura: entro 40 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sequestro, i commercianti dovranno rimuovere i beni che non rientrano «nell'ambito di applicazione del vincolo cautelare».

Per gli investigatori ci sarebbe stato un illecito cambio di destinazione d'uso, da area urbanisticamente destinata ad attrezzature pubbliche a centro commerciale. Una modifica che avrebbe procurato, inoltre, si rileva ancora nella nota, «uno stravolgimento dell'assetto del territorio preesistente» e un «aggravio del carico urbanistico riferito alla zona industriale della città» profondamente segnata «da fenomeni di dissesto ambientale», tra l'altro, per la legislazione vigente «sito di interesse nazionale».

Nel centro commerciale, gestito dalla società «The New Maxhao», sono state ospitate altre 45 società del settore dell'abbigliamento e dell'elettronica anche all'ingrosso, attività dedite alla ristorazione, ai servizi di pulizia e di sicurezza.

