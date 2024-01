Napoli, controlli a Scampia: un arresto e diversi sequestri di armi e droga

Spaccio, mazze da baseball, soldi, coltelli e non solo. Non parliamo di giochi per console ma della realtà e di quello che hanno dovuto affrontare questa notte nei quartieri Scampia e Piscinola i carabinieri della stazione Marianella durante un servizio a largo raggio.

Durante le operazioni i militari hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 21enne incensurato di Giugliano già noto alle forze dell’ordine.

I carabinieri hanno fermato il giovane a Scampia e lo hanno perquisito. Nelle sue tasche sette dosi di cocaina e la somma contante di 2.465 euro suddivise in banconote di piccolo taglio.

Denunciato per porto di armi e oggetti atti ad offendere un 26enne napoletano fermato a bordo della sua auto mentre percorreva le strade del quartiere con le vele. Nel mezzo rinvenuti e sequestrati un coltello a serramanico, un coltello a farfalla e una mazza da baseball.

Ancora da comprendere i motivi che hanno portato il ragazzo a viaggiare armato.

Durante i controlli i carabinieri hanno segnalato alla Prefettura sette persone tra cui un minore perché trovate in possesso di modiche quantità di droga.