Domenica 16 Settembre 2018, 12:02

I carabinieri della compagnia Stella hanno tratto in arresto a Scampia per spaccio di stupefacenti in concorso due uomini residenti ad Acerra e Scampia. Gli arresti sono stati effettuati dopo lunghe e attente operazioni di osservazione in via Fellini, durante le quali i due sono stati visti dai militari cedere stupefacenti ad acquirenti locali. Le conseguenti perquisizioni personali hanno portato al sequestro di 7 stecche di hashish, 5 dosi di eroina e 13 di cocaina, 300 euro in banconote di vario taglio ritenute provento della pregressa attività illecita.