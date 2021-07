Napoli, pioggia di multe per la sosta selvaggia a Chiaia

Stamattina gli agenti del Commissariato San Ferdinando e della Polizia Locale, con il supporto di personale della società Anm, hanno effettuato un servizio di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi e della sosta selvaggia in via dei Mille, Vico Vetriera e Salita Vetriera.

Nel corso dell’attività sono state elevate 79 violazioni del Codice della Strada per sosta irregolare e sul marciapiede e sono stati rimossi 11 motoveicoli, di cui due in stato di abbandono. Inoltre, i poliziotti in vico Vetreria hanno sorpreso e denunciato un 50enne napoletano con precedenti di polizia poiché sorpreso ad esercitare nuovamente l’attività di parcheggiatore abusivo e gli hanno notificato altresì un ordine di allontanamento.

Infine, in vico Vetreria hanno sanzionato un esercizio commerciale per occupazione abusiva di suolo pubblico.

