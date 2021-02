Napoli Est, piazza De Franchis a Barra diventa parcheggio dopo il recente restyling

La svolta che molti auspicavano per piazza Vincenzo De Franchis, nel cuore di Barra, quartiere nella zona orientale di Napoli, non è ancora avvenuta. Rifiuti ammassati, sporcizia, dissesti: situazioni che “rovinano” gli interventi di restyling ultimati i primi mesi dello scorso anno.

I recenti lavori di riqualificazione, in realtà, hanno riguardato una buona parte dello spazio pubblico ma non la carreggiata - che collega corso Sirena e corso Bruno Buozzi - che è ancora da ripristinare: si attende il completamento degli interventi di una proprietà privata così da avere l'area a disposizione. Il tratto è interrotto da diversi dissesti: un pericolo per i veicoli e soprattutto per i pedoni. Uno spazio che diventa sempre più stretto a causa delle decine di auto in “sosta selvaggia” lungo i dissuasori installati di recente a protezione dell’area pedonale.

APPROFONDIMENTI LA SCUOLA Napoli Est, lavori per lo storico istituto Petriccione chiuso e... LA DENUNCIA A Napoli Est si gioca tra degrado e pericoli: in abbandono l'area... LA VIOLENZA Napoli Est, furto nel rifugio cani:rubata anche una pesante...

I cassonetti ai piedi della storica sede istituzionale risultano colmi già in tarda mattinata. Senza alcun tipo di differenziazione dei materiali ci sono scarti di alimenti, cartoni, bustoni e altri rifiuti. Uno schiaffo al decoro e all'igiene: la “recinzione” attorno ai bidoni non basta a proteggere la piazza dalle pessime condizioni create da residenti, passanti e alcuni commercianti. E maggiore fortuna non guasterebbe anche per la nuova fontana al centro della piazza: un commerciante racconta della pulizia avvenuta proprio ieri ma nella vasca già ci sono coriandoli e terreno che si è depositato sul fondo dopo le raffiche di vento. C'è un dissuasore divelto e mai riparato: prima sosteneva una catena che non permetteva l'accesso ai veicoli e il passaggio dei motorini che ancora sfrecciano. È a terra accanto al monumento dei Caduti. Pochi metri più avanti sono stati abbandonati diversi blocchi in cemento.

Piazza De Franchis, punto di aggregazione dei cittadini di Barra, è anche il simbolo della storica “Festa dei Gigli”. Nonostante la riqualificazione - da ultimare, appunto - c’è ancora tanto da fare. Ma inciviltà e manutenzione a singhiozzo non scoraggiano interventi da parte di cittadini e associazioni del quartiere stanchi di subire il degrado e l’abbandono e di recuperare il meglio della periferia che gode di un patrimonio storico tutto da valorizzare a partire dal palazzo che oggi ospita gli uffici municipali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA