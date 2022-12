Napoli, spacciatore 23enne arrestato: droga sequestrata

In via della Bussola gli agenti hanno notato un uomo allontanarsi frettolosamente. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di una bustina contenente 1,26 grammi di marijuana e di una stecca di hashish del peso di circa un grammo. Il 23enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.