Rifiuti speciali incendiati, misura cautelare per un 58enne

Ha dato fuoco a un cumulo di rifiuti in un'area del comune di Casaluce, dove si sversano continuamente rifiuti speciali, come pneumatici, residui di carta e cartone, guaine bituminose, materiale di risulta dell'attività edile. Protagonista un 58enne di Aversa, che è stato identificato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale (Nipaaf) e raggiunto dalla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria emesso dal Gip del Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura.

L'indagine dei carabinieri del Nipaaf è partita al termine di alcuni controlli eseguiti per reprimere i reati ambientali nella Terra dei Fuochi, area in cui ricade il comune di Casaluce; i militari hanno scoperto che in via Vicinale Piro di Casaluce, dove c'è già una discarica illecita, era stato abbandonato materiale residuo dell'attività di svuotacantine, e così hanno quindi tenuto la zona sotto stretta osservazione anche nei giorni successivi, installando delle telecamere, fin quando il 22 ottobre scorso hanno scoperto che il materiale sversato illecitamente era stato dato alle fiamme. Gli investigatori dell'Arma, coordinati dalla Procura di Napoli Nord diretta da Maria Antonietta Troncone, hanno quindi visionato le immagine delle telecamere identificando il 58enne, che è stato trovato in un campo agricolo vicino al luogo del rogo; l'uomo aveva gli stessi indumenti usati al momento di appiccare le fiamme.