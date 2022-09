Napoli, spacciatore di 22 anni arrestato e cliente multata

In via Sacco e Vanzetti a Napoli i poliziotti hanno notato uno strano passaggio di denaro e così sequestrato a uno spacciatore 55 stecchette di hashish del peso di circa 102,2 grammi, 2 cellulari e circa 130 euro; mentre la cliente è stata trovata in possesso di una stecchetta di circa 1,3 grammi. Il 22enne è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre l’acquirente è stata sanzionata.