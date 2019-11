Napoli, sparatoria tra la folla del sabato sera: ladri in fuga, conflitto a fuoco con la polizia

Ultimo aggiornamento: 20:10

Tragedia sfiorata, sabato sera, a san Giorgio a Cremano . Due banditi che avevano appena commesso un furto insono stati intercettati da una volante e da una seconda pattuglia di agenti della giudiziaria in abiti borghesi: dopo essersi calati dall'appartamento al piano ammezzato in cui avevano tentato di commettere il furto, i malviventi non hanno esitato ad aprire il fuoco, esplodendo un colpo di pistola ad altezza d'uomo contro i poliziotti. Gli agenti a quel punto hanno reagito, sparando a loro volta tre colpi in aria. Al momento non si registrano feriti, sul posto è in atto una caccia all'uomo per individuare e bloccare i banditi.