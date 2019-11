Napoli, sparatoria tra la folla di via Toledo: c'è un uomo ferito alle gambe

Spari in pieno centro, rabbia e dolore, alunni in fuga. È accaduto poco fa all’angolo tra via Pignasecca e via Toledo, in via Pasquale Scura.



Un uomo,, è stato gambizzato mentre stava in un bar, nella, mentre fuori c'era la folla: c’è chi ha visto l’attentatore premere il grilletto.

LEGGI ANCHE Napoli, omicidio a Miano: rotta la pace tra i clan della camorra

Un agguato accaduto intorno alle 8.15, nel pieno viavai di studenti, di impiegati e professionisti che si recavano al lavoro. Immediatamente l'uomo è stato trasportato nel vicino ospedale Vecchio Pellegrini.

Secondo le prime voci, l'agguato dovrebbe essere la risposta avvenuto all'omicidio di stanotte a Miano. Stando a quanto emerso finora, ad essere ferito alle gambe sarebbe un ragazzo che lavora nel bar. Sul posto polizia e carabinieri, questi ultimi impegnati in un controllo straordinario tra i vicoli dei Quartieri spagnoli. I killer hanno agito nonostante il dispiegamento delle forze dell'ordine in zona.

Stanotte c'è stato un altro gambizzato di 19 anni che è stato portato al Vecchio Pellegrini.

Ultimo aggiornamento: 10:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA