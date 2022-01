Napoli, raffica di proiettili contro auto in sosta nella zona dell'Università

In via Rodinò, alle spalle dell'università Federico II, poco dopo l'una di notte, quando il rumore dei petardi cominciava ad attenuarsi una serie di colpi ha richiamato l'attenzione degli abitanti della zona. Sono 27 in totale i proiettili esplosi presumibilmente da una pistola Beretta, simile a quella che utilizzano gli uomini della polizia, contro una Micra nera parcheggiata sul marciapiedi. Lo sportello, i vetri e uno pneumatico sono stati distrutti dai proiettili.

APPROFONDIMENTI LA DENUNCIA Napoli: Capodanno in stile Gomorra, ragazzi si filmano mentre sparano... I SOCCORSI Botti di Capodanno a Napoli, medici in trincea per i feriti IL CASO Notte di Capodanno a Napoli, sei sequestri di fuochi della polizia...

Alcuni di questi hanno trappassato l'auto e si sono conficcati nel veicolo adiacente, una Panda bianca, di un abitante della zona. È stato lui a chiedere l'intervento degli agenti quando ha trovato la sua auto con un proiettile nello sportello e un lunotto rotto. Potrebbe essere stato un atto intimidatorio o un semplice gesto di follia criminale legata al Capodanno.