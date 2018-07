CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 7 Luglio 2018, 08:32 - Ultimo aggiornamento: 07-07-2018 08:32

È stato operato, ha un cuore nuovo e sta bene Pasquale Esposito, 19 anni, maturando del liceo scientifico Virgilio di Pozzuoli. Fino a giovedì mattina era in attesa di trapianto per una grave cardiomiopatia dilatativa. «Una situazione clinica scoperta circa cinque anni fa - puntualizza la madre, Anna, che ieri, per tutto il giorno, è stata al fianco del ragazzo nella rianimazione dell'ospedale collinare - per lunghi anni la sua malattia è rimasta sostanzialmente stabile. Facevamo un controllo all'anno...