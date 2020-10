Napoli, Ruba otto bottiglie di liquore al supermercato: preso dalla polizia

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un supermercato di via Lepanto per un furto. I poliziotti hanno bloccato un uomo che aveva asportato, occultandole in uno zaino, 8 bottiglie di liquore del valore di 90 euro circa che sono state poi restituite al responsabile dell’esercizio commerciale.

Otari Papuashvili, 37enne georgiano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per furto aggravato e denunciato poiché inottemperante all’ordine di espulsione del Questore di Napoli emesso lo scorso 8 luglio.

Nella stessa serata i poliziotti sono intervenuti in via Marvasi per la segnalazione di una rapina e, una volta sul posto, hanno notato un gruppo di ragazzi uno dei quali, alla loro vista, si è allontanato velocemente per eludere il controllo.

Grazie al supporto di una volante del Commissariato Vicaria-Mercato il giovane è stato rintracciato nei pressi dell’arco di Porta Nolana: brandendo un coltello, ha minacciato gli operatori che, non senza difficoltà, sono riusciti a disarmarlo e bloccarlo.

Sekou Keita, 22enne della Guinea con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale e denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Stanotte, infine, i poliziotti hanno notato in vico Porzio un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi ma, raggiunto e bloccato, è stato controllato e denunciato per evasione poiché si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto al regime degli arresti domiciliari, nonché sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19

