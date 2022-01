Denunciati un 16enne e un 19enne di Barra per concorso in tentato furto e porto abusivo di armi. I due sono stati sorpresi dalla proprietaria di uno scooter parcheggIato in via IV Novembre a Napoli, mentre tentavano di forzare il bloccasterzo del motorino. Fuggiti, sono stati rintracciati e fermati dai carabinieri in una strada poco lontana. Il più giovane aveva con sé anche un coltellino di 15 centimetri.