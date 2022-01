Londra, autobus a due piani contro un negozio: 19 feriti tra cui 3 bimbi che andavano a scuola

Diciannove persone sono rimaste ferite a Londra, nel quartiere di Chingford, dove un autobus a due piani è finito contro un edificio con un negozio e appartamenti nella zona est della capitale. Di queste tre bambini, scolari diretti nei loro istituti, e due adulti sono stati ricoverati in ospedale secondo i media del Regno Unito.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Paura a Londra: donna accoltellata a morte e uomo investito L'ALLERTA TERRORISMO Germania, studente apre il fuoco nell'università di...

Gemelli morti in un incendio nella loro abitazione a Londra: arrestata mamma di 27 anni

Le cabine telefoniche rosse «salvano le vite, in un anno 150mila chiamate d'emergenza». E Londra ne recupera 5mila

L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 8 a Selwyn Avenue. L'autista del mezzo pubblico era rimasto intrappolato e sono dovuti intervenuti i pompieri della capitale per liberarlo. Sul posto erano presenti diverse ambulanze e la polizia ha dovuto chiudere la strada. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, sul suo profilo Twitter ha affermato di essere vicino a quanti sono stati coinvolti nell'incidente.

Foto @WalkingLondon_

I’ve received reports this morning of a bus crashing into a building in Highams Park in Waltham Forest. Emergency services are currently on the scene—we will share more information as soon as we have it. My thoughts are with everyone affected by this terrible incident. https://t.co/Rq4MhlggHF

— Mayor of London, Sadiq Khan (@MayorofLondon) January 25, 2022