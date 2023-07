Napoli, arrestato 26enne condannato a Rimini per violenza sessuale di gruppo

La Polizia di Stato arresta un 26enne di origine marocchina in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione. Nella mattinata odierna, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso una struttura ricettiva in corso Novara al fine di riscontrare la presenza di un soggetto sospetto. Giunti prontamente sul posto, gli operatori hanno effettivamente constatato la presenza di un 26enne di nazionalità marocchina che è risultato destinatario di un provvedimento di ordine per la carcerazione emesso lo scorso 30 marzo 2022 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bologna - Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di 6 anni, 7 mesi e 23 giorni di reclusione per reati di, violenza sessuale di gruppo, furto, lesioni personali commessi a Rimini nel 2016.