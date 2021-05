Napoli, polizia municipale: gli uffici dei vigili urbani distrutti da un africano arrestato con cellulari rubati

Assalto alla Stazione San Lorenzo, gli uffici della municipale distrutti da un ivoriano di 31 anni. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine che lo arrestano, questa mattina immediata la visita dell'assessore Alessandra Clemente al capitano Alfredo Marraffino che con i suoi uomini sta trasformando il volto del Vasto e di porta Nolana.

Ieri sera il giovane è stato fermato dopo aver distrutto la vetrina di un hotel di piazza Garibaldi. Durante il controllo nel suo zaino sono stati trovati 70 cellulari di provenienza illecita, un coltello e un grimaldello.

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Napoli, spaccio di cocaina in centroarrestati due spacciatori IL RAGGIRO Ischia, la truffa del finto brookercon i bitcoin a prezzo... LA CAMORRA Camorra a Napoli, una donna dietro la strategia del terrore nella... LA SENTENZA Torre Annunziata, condannate le donne del boss: botte all'amante...

Scatta la denuncia, ma a piede libero. La sete di vendetta però sale e quando chiudono gli uffici della municipale a porta Capuana, il 31enne sfonda il portone dell'edificio e la porta blindata della Stazione, vandalizza le stanze e si prende il fascicolo del suo fermo per farlo scomparire. La sua fuga però dura poco, viene arrestato da una pattuglia della polizia di stato allerrata dai residenti impauriti.

«Dava calci e pugni a tutte le porte - racconta un residente della palazzina - La municipale difende i cittadini ma è in questi casi che anche i cittadini devono stringersi simbolicamente attorno a chi li protegge, non è il primo episodio, altre volte a farne le spese non sono stati gli stessi agenti», così la Clemente durante l'incontro.