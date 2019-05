Poco dopo le 10 di stamattina, un uomo si è lanciato nel vuoto dal ponte di via Emilio Scaglione, non lontano dal Parco di Capodimonte. L’uomo, che avrebbe circa cinquant’anni, è vivo, ma ha fatto un volo di quasi trenta metri, prima di atterrare nella vegetazione. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco e la Polizia e i sanitari, che stanno portando avanti le operazioni di soccorso. I pompieri si sono calati nel vallone ai piedi del ponte e hanno imbracato il corpo del malcapitato su una barella. Soltanto nelle prossime ore si conosceranno le sue condizioni. Negli ultimi anni, più di una persona ha tentato il suicidio gettandosi dallo stesso ponte. Al momento il traffico in via Emilio Scaglione è interrotto per consentire.

Mercoledì 22 Maggio 2019, 11:48

