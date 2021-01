Napoli, al via le vaccinazioni nei Policlinici universitari: obiettivo oltre 200 iniezioni

Sono il professor Giuseppe Servillo, direttore della unità di Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica e il caposala della Rianimazione Giuseppe De Marco i primi due vaccinati al Policlinico dell'Università Federico II di Napoli. Servillo è stato vaccinato da Ivan Gentile, direttore dell'unità di Malattie Infettive e al termine della vaccinazione ha incontrato la dottoressa Annamaria Colao che gli ha appuntato lo spillino di vaccinato. Oggi, giornata di partenza delle vaccinazioni ai policlinici universitari, la Federico II vaccinerà 60 operatori sanitari, poi da lunedì si partirà con oltre 100 vaccinazioni al giorno.

APPROFONDIMENTI IL CASO Al Cardarelli medici e infermieri no vax, si fanno avanti i... LA STRATEGIA Vaccini, la svolta di Londra: una sola dose a più persone... COVID19 Vaccino, allarme Biontech: «Servono altre dosi, da soli non ce...

E sono iniziate anche le vaccinazioni del personale medico e sanitario al Policlinico Vanvitelli. Il primo vaccinato è stato Nicola Coppola, direttore dell'Uoc Malattie Infettive - responsabile area Covid.

Le attività sono in corso presso l'edificio 3 del complesso Cappella Cangiani in via Pansini. All'avvio delle vaccinazioni sono presenti il direttore generale Azienda ospedaliera universitaria, Antonio Giordano, e il rettore dell'Università degli studi della Campania, Gianfranco Nicoletti. Nella giornata dovrebbero essere effettuate 150 vaccinazioni.

Ultimo aggiornamento: 13:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA